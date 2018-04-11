В Реутове появится новый сквер около монумента крылатой ракете «Метеорит»

Около монумента крылатой ракете «Метеорит», расположенной у входа в парк «Фабричный пруд» в Реутове , появится новый сквер, сообщил глава города Станислав Каторов в среду по результатам осмотра состояния общественных территорий города.

«Новый сквер станет продолжением парка «Фабричный пруд», который расположен на территории 5,4 гектара. Дальнейшее благоустройство парка «Фабричный пруд» начнется со следующей недели. Совместно с «НПО машиностроения» мы продолжим благоустройство парка и территории рядом с монументом крылатой ракете «Метеорит». Здесь появятся пешеходные дорожки и газоны. Во время акции «Лес Победы» 12 мая вместе с генеральным конструктором «НПО машиностроения» Александром Леоновым , сотрудниками предприятия, нашими ветеранами, школьниками высадим в новом уголке отдыха красивые декоративные деревья», — сказал Каторов.

Он добавил, что также будет решен вопрос об изменении границ автомобильной парковки градообразующего предприятия, чтобы парковочные места более органично вписались в окружающий ландшафт и не мешали посетителям парка.

По сведениям Реутовского информагентства, парк «Фабричный пруд» расположен в северной части города Реутова. Он ограничен улицами Гагарина, Ашхабадской и Железнодорожной. В центре общественной зоны отдыха находится Фабричный пруд, который и дал наименование парку. Благоустройство территории было начато в 2016 году. За это время была укреплена береговая зона и очищено дно пруда, появились солярий, зона для уличных тренировок, волейбольная площадка, велосипедные дорожки, детская игровая зона в эко-стиле. В 2017 году в рамках благоустройства входного сквера был установлен монумент крылатой ракете «Метеорит».

По данным агентства, в 2018 году в дополнение к уже проведенным работам предстоит провести устройство дренажа подтопляемых зон, удалить сухостой, высадить новые деревья и установить новую ландшафтную подсветку листвы. Изменится и рельеф местности. Специалисты ландшафтного дизайна воссоздадут искусственные холмы и впадины, сохранив существующие посадки, дополнят пейзаж каменными валунами и скульптурной композицией «Огари», посвященной первым уткам, которые несколько лет назад облюбовали Фабричный пруд после его очистки и благоустройства прилегающей территории. Всего на реконструкцию парка было выделено более 50 миллионов рублей.