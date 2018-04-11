Разлив нефти в пруд под Зеленоградском произошёл из-за аварии на территории «Балтфлота»

Разлив дизельного топлива в пруд посёлка Переславское Калининградской области произошёл из-за аварии на территории воинской части «Балтфлота». Такую информацию изложил начальник регионального управления Росприроднадзора Александр Иванов в официальном ответе общественной экологической организации «Зелёный фронт».

В письме говорится, что специалисты Управления Росприроднадзора выехали на место и взяли отборы проб из водных объектов. Позже на месте побывали и представители 73 военной прокуратуры гарнизона. В ходе проверки факт аварийного пролива дизельного топлива на территории воинской части был подтверждён.

Чтобы нефтепродукты не попали в водохранилище «Великое», из которого пьют калининградцы, в «Водоканале» принимают меры по профилактическому укреплению дамбы. Сообщается также, что 7 и 10 марта специалисты Росприроднадзора взяли из воды дополнительные пробы для анализа — донные отложения и саму жидкость.

«В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица — ФГУ «Управление Балтийского флота» и проводится административное расследование, по результатам которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности, произведен расчет и предъявление размера вреда, причиненного водным объектам», — говорится в письме начальника Управления Росприроднадзора по Калининградской области Александра Иванова.

Напомним, месяц назад жители посёлка Переславское, что находится под Зеленоградском , пожаловались калининградским «Вестям» на запах солярки, который доносится из пруда. «Вся вода в солярке, можно заливать в бак», — сетовали местные жители. Уже тогда люди предполагали, что туда разлилась нефть из войсковой части. На водоём выезжали сотрудники регионального Росприроднадзора, чтобы взять пробы для лабораторного анализа.

Жители посёлка под Зеленоградском: «Вся вода в солярке, можно заливать в бак»