Разлив нефти в пруд под Зеленоградском произошёл из-за аварии на территории «Балтфлота» 

Разлив дизельного топлива в пруд посёлка Переславское Калининградской области произошёл из-за аварии на территории воинской части «Балтфлота». Такую информацию изложил начальник регионального управления Росприроднадзора Александр Иванов в официальном ответе общественной экологической организации «Зелёный фронт».
В письме говорится, что специалисты Управления Росприроднадзора выехали на место и взяли отборы проб из водных объектов. Позже на месте побывали и представители 73 военной прокуратуры гарнизона. В ходе проверки факт аварийного пролива дизельного топлива на территории воинской части был подтверждён.
Чтобы нефтепродукты не попали в водохранилище «Великое», из которого пьют калининградцы, в «Водоканале» принимают меры по профилактическому укреплению дамбы. Сообщается также, что 7 и 10 марта специалисты Росприроднадзора взяли из воды дополнительные пробы для анализа — донные отложения и саму жидкость.
«В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица — ФГУ «Управление Балтийского флота» и проводится административное расследование, по результатам которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности, произведен расчет и предъявление размера вреда, причиненного водным объектам», — говорится в письме начальника Управления Росприроднадзора по Калининградской области Александра Иванова.
Напомним, месяц назад жители посёлка Переславское, что находится под Зеленоградском, пожаловались калининградским «Вестям» на запах солярки, который доносится из пруда. «Вся вода в солярке, можно заливать в бак», — сетовали местные жители. Уже тогда люди предполагали, что туда разлилась нефть из войсковой части. На водоём выезжали сотрудники регионального Росприроднадзора, чтобы взять пробы для лабораторного анализа.
Жители посёлка под Зеленоградском: «Вся вода в солярке, можно заливать в бак»