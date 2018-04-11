Самые дешёвые квартиры в России нашли в Челябинской и Курганской области

Квартиры в Челябинской и Курганской области вошли в список самых дешёвых в России , исследование опубликовали аналитики портала «Мир квартир».

На первом месте среди самых доступных оказалась однокомнатная квартира в Копейске — владелец готов уступить жилище площадью 30 кв. м за 100 тысяч рублей. Правда, дом, в котором находится квартира, ещё не сдан.

На второе место в рейтинге эксперты поставили квартиру в селе Белозёрское Курганской области — здесь жильё площадью 24 кв. м можно приобрести за 120 тысяч рублей.

Третью строчку рейтинга заняла квартира в Челябинске за 130 тысяч рублей. «Кухня 8 кв.м — мечта любой хозяйки, в доме чистые подъезды и лифты, добрые соседи», — так описывает жилище его продавец.

В список также попала недвижимость в Ульяновской, Ивановской, Брянской областях и Адыгее

Напомним, ранее в Челябинске нашли самую дорогую квартиру: жильё площадью 115 кв. м на 25 этаже стоит 18 миллионов рублей.