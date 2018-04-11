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Готовность пляжей в Ростовской области проверят межведомственные группы
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Готовность пляжей в Ростовской области проверят межведомственные группы 

Деловое сообщество 1 час назад
До начала купального сезона каждый пляж в Ростовской области будет очищен от мусора, а также на них организуют работу медиков и спасателей. Об этом в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассказал заместитель донского губернатора Вадим Артемов.
В частности, в течение ближайших 10 дней будут организованы межведомственные рабочие группы, которые и проверят готовность пляжей. В их составы включат полицейских, а также сотрудников прокуратуры, МЧС, центра ГИМС, РООО «ВОСВООД», муниципальных администраций.
«Обеспечение безопасности жителей Ростовской области — наша главная задача», — отметил Вадим Артемов. Всего в текущем году в донском регионе планируется организовать работу 139 пляжей и 144 мест отдыха.
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