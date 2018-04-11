Правила ношения формы для работников прокуратуры будет определять генпрокурор

Правила ношения формы для прокурорских работников, знаков отличия, порядок выплаты денежной компенсации взамен форменного обмундирования, порядок его учёта, списания, хранения и выдачи, а также порядок создания и содержания запасов форменного обмундирования будет определять генеральный прокурор. Соответствующий закон 11 апреля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации.

Сейчас в законе «О прокуратуре» указано, что прокурорские работники обеспечиваются форменным обмундированием в порядке и по нормам, которые устанавливаются правительством.

Новый закон также устанавливает исключение излишней детализации в перечислении типов оружия. Сказано, что прокуроры в порядке, установленном законодательством, имеют право на ношение, хранение и применение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств.

Это должно способствовать более эффективному обеспечению безопасности прокуроров, проходящих службу, в том числе в зонах проведения контртеррористических операций и за пределами России.

«Генеральный прокурор РФ в пределах своих полномочий будет устанавливать и нормы материально-технического обеспечения органов и организаций прокуратуры РФ за счёт средств федерального бюджета, выделенных на эти цели прокуратуре», — сказал зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Максим Кавджарадзе.