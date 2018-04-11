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Журналисты пристыдили Собчак за черную икру
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Журналисты пристыдили Собчак за черную икру 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Журналисты телеканала «Россия 24» пристыдили телеведущую Ксению Собчак за черную икру, которая появляется в кадрах в ее Instagram.
«Черная икра ложками. На яхте. С живописными пейзажами на фоне. Так отдыхает Ксения Собчак, судя по ее Instagram», — заявил ведущий программы новостей на фоне фотографий из соцсети недавнего кандидата в президенты, передает «Ридус».
Ведущий ехидно продолжил: «Красивая интересная жизнь после президентских выборов. Кандидат „против всех“, который ужасался проблемам россиян и обещал эти проблемы решать, похоже, пересмотрел приоритеты вдалеке от России».
«Ну, а что, может себе позволить. Совсем недавно серьезно потратилась. … В ЦИКе рассказали: на предвыборную кампанию ушло 157 миллионов рублей, причем 26 миллионов из них собственных средств. Очевидно, не последние», — саркастично добавил ведущий.
Ему вторил журналист Антон Подковенко: «Ксения легко меняет гламурное платье на строгий деловой костюм и наоборот, это просто бизнес».
Вместе с тем, стоит отметить, что икра в постах Собчак — это рекламные публикации, а не ежедневный рацион, как подается сотрудниками ВГТРК.
К моменту публикации пост с черной икрой был удален из Instagram Собчак.
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