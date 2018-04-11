Собчак распекли за поедание черной икры ложками

Журналисты телеканала «Россия 24» посветили сюжет Ксении Собчак , а точнее ее королевскому отпуску. Телевизионщики увидели в роскошной жизни недавнего кандидата в президенты смачный плевок в души голосовавших за нее россиян.

"Черная икра ложками. На яхте. С живописными пейзажами на фоне. Так отдыхает Ксения Собчак, судя по ее Instagram", — сообщал ведущий новостного выпуска. В это время за спиной у журналиста мелькали фотографии Ксении из соцсетей.

"Красивая интересная жизнь после президентских выборов. Кандидат «против всех», который ужасался проблемам россиян и обещал эти проблемы решать, похоже, пересмотрел приоритеты вдалеке от России ", — обрушился на звезду журналист.

Также телевизионщики отметили, что Собчак может себе позволить большие траты. По данным ЦИК на предвыборную компанию Ксении Анатольевны ушло 157 миллионов рублей, причем 26 миллионов из них — это собственные средства скандальной блондинки.

"Так может, просто разочаровалась в большой политике?" — съязвил ведущий. Ему на помощь пришел журналист Антон Подковенко: «Ну почему же? Ксения легко меняет гламурное платье на строгий деловой костюм и наоборот, это просто бизнес».