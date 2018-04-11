«Россия-1» пристыдила Собчак за черную икру

На государственном телеканале «Россия 1» появился очередной сюжет о Ксении Собчак

«Черная икра ложками. На яхте. С живописными пейзажами на фоне. Так отдыхает Ксения Собчак, судя по ее Instagram», — говорит ведущий программы новостей на фоне фотографий из соцсети недавнего кандидата в президенты.

«Красивая интересная жизнь после президентских выборов. Кандидат против всех, который ужасался проблемам россиян и обещал эти проблемы решать, похоже, пересмотрел приоритеты вдалеке от России », — ехидно продолжает ведущий.

«Ну, а что, может себе позволить… Совсем недавно серьезно потратилась… В ЦИКе рассказали: на предвыборную кампанию ушло 157 миллионов рублей, причем 26 миллионов из них собственных средств. Очевидно, не последние из какой-нибудь копилки», — саркастично отмечает ведущий.

Ему на помощь вышел журналист Антон Подковенко: «Ну почему же? Ксения легко меняет гламурное платье на строгий деловой костюм и наоборот, это просто бизнес».

Как известно, телеведущая Ксения Собчак уже не раз рекламировала в соцсети черную икру и другие предметы роскошной жизни. В частности, в этом году, как сообщал «Ридус», журналистка в своем Instagram она пыталась продвинуть такую рекламу, назвав продукт «черным бриллиантом» и лучшим подарком девушкам на 8 Марта.