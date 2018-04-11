Русофобия и самоубийство Евросоюза

Дело бывшего русского шпиона Скрипаля, предположительно отравленного русскими агентами при помощи нервно-паралитического вещества, стало катализатором новой волны русофобии. Масштабная высылка русских дипломатов из двух десятков стран (во главе стоят США , которые выслали 60 дипломатов) раскалила ситуацию, и она в любой момент может превратиться в открытое противостояние, из которого ЕС выйдет с большими потерями, чем Россия

Отношения между старой Европой и новым молодым образованием, возникшим на широких русско-украинских степях, никогда не были просты. Изначально в результате массовой миграции славян с востока одни из них осели на территории Византийской империи, другие — на землях между Константинополем и Волгой. Россия начинает заявлять о себе как о крупной и сильной державе только в XVIII веке, после победы при Полтаве в Великой Северной войне в 1709 году. Это поражение шведов покончило с их господством на Балтийском море и на севере Европы.

Место Швеции заняла Россия во главе с Петром I. Карл XII стал первым интервентом на русские территории. В 1812 году под русскими снегами была похоронена Великая армия Наполеона, а также и могущество самого Наполеона. Гитлер, не сделав нужных выводов из уроков истории, повторил опыт Карла XII и Наполеона, и после вторжения в Советский Союз нацистским мечтам о тысячелетнем рейхе пришел конец. Германия , так же как и Швеция и Франция , потеряла в кампании 70% армии и вооружения, что окончательно предопределило ее дальнейшее поражение.

Вышеупомянутые примеры приводят нас к двум выводам. Первое, Россия всегда оказывалась непобедима в войне, ведущейся на ее территории. Второе, что не менее важно, Россия никогда не нападала ни на одну европейскую страну. Это на нее нападали, и не раз, а целых три. Или скорее четыре, если учитывать Крымскую войну 1853 — 1856 годов, когда объединенные силы коалиции в составе Британской, Французской империй и Сардинского королевства вторглись на крымский полуостров, и Россия проиграла — единственный раз — из-за плохого сообщения между Москвой Крымом и невозможности быстрого перемещения войск, оружия и продовольствия.

Я сказал четыре вторжения? Память не подводит. Четыре. В 1918 — 1920 годах, после победы революции, силы США, Франции, Англии Японии напали на зарождающееся новое государство. 100 тысяч японских солдат перешли границу России на Дальнем Востоке; англо-французские войска взяли Севастополь и Одессу и прошли на Украину ; английский флот оккупировал Таллин . Войска США заняли Мурманск . Кроме того, произошло вторжение на Кавказ и в Центральную Азию. В 1919 году Польша напала на Россию. Похожая ситуация произошла в революционные годы во Франции в 1792 — 1802 годах, с аналогичным финалом. Красная армия дала отпор, и в 1921 году захватчики вынуждены были покинуть русскую территорию. Повторюсь: Россия никогда не нападала на Европу. Европа нападала на нее.

Мы собираемся повторить те же ошибки? После распада СССР НАТО только и делала, что напирала на русские границы. Он собирал силы, вооружение и ракеты, которые сейчас могут достичь Москвы за считанные минуты. В 90-е годы Россия под руководством страдавшего от алкоголизма Ельцина доверилась Западу настолько, что ее экономические советники приезжали из ЕС. Запад не преминул воспользоваться ситуацией и уничтожил, насколько смог, экономику России.

К 1998 году от страны остались одни потроха, а Запад улюлюкал и аплодировал выполнявшему все его приказы Ельцину, разгуливающему в одних трусах перед Белым домом и спящему на официальных мероприятиях с красным от чрезмерного употребления алкоголя лицом. Ельцин идеально подходил Западу, серьезных трений или разногласий в то время не было. Откуда им было взяться? Ельцин уничтожил СССР, уничтожил Россию, и, должно быть, это было как раз то, чего хотел Запад — разрушенная и слабая Россия.

Затем неизлечимый алкоголик Ельцин передал власть начальнику ФСБ Владимиру Путину, и с тех пор, как известно, история резко изменилась. Путин полностью посвятил себя восстановлению былой мощи России, и притом с таким успехом, что застал врасплох Запад, уверенный в том, что Россия уже отжила свое. Но произошло ровно противоположное. Путин возродил армию, экономику, общество и вернул чувство достоинства стране, которая давно его потеряла. Война в Грузии в 2008 году стала сигнальным звоночком. Майдан 2014 года — трагический просчет НАТО — повлек за собой кризис на Украине и присоединение к России Крыма. НАТО думала, что Россия молча будет смотреть, как она проглатывает Украину, но позже она поняла свою ошибку.

Начались экономические санкции — еще один просчет. Не говоря уже о том, что не раз было доказано, что санкции не дают никаких результатов, в случае России они стали толчком к научно-технической и агропромышленной революциям. До санкций импорт в Россию из ЕС продуктов питания, промышленных изделий и техники был огромен. Страна расплачивалась газом, и так и продолжалось бы, если бы не были введены санкции — благоприятные для ЕС и вредящие России.

Это классическая неоколониальная модель обмена между центром и периферией продуктов промышленного производства на сырье. Санкции показали России, насколько вредна для нее эта модель, заставили искать и найти решения. Запустился многомиллионный план финансирования экономики для того, чтобы свести к минимуму, порой к нулю, эту зависимость. Начался могучий процесс индустриализации по продвижению экономики России.

Результаты налицо. В 2018 году Россия заменит последние импортируемые изделия для боевых самолетов и транспорта и приобретет полную автономию. К 2020 году будет найдена замена для импортируемых из ЕС продуктов для оборонной промышленности. По программе диверсификации, одобренной российским правительством , миллионные вложения пойдут в энергетический сектор, в производство медицинского оборудования, электроприборов и в информационные технологии, в частности, для того, чтобы подтолкнуть российские компании к производству этих продуктов. И это вполне возможно, ведь в России много предприятий, способных производить высококачественную технику. Не забываем и то, что Россия — одна из самых влиятельных мировых держав.

Государственное финансирование коснулось и агропромышленности. В 2017 году Россия достигла рекордных цифр — 135 миллионов тонн скошенных злаков — и стала главным экспортером зерна, обогнав США. Красноречивые данные, учитывая, что последние пятнадцать лет Россия ввозила зерно. Мало того, к 2025 году Россия собирается сместить ЕС с пьедестала главного производителя зерна на нашей планете. Страна смогла заменить импортируемую свинину и курицу, увеличить производство сахарной свеклы и утроить урожай овощей. В общем, экономические санкции пришпорили Россию и наказали европейские предприятия. С 2014 года страна переживает настоящую революцию в самом различном производстве — от авиационного и космического до агропромышленного и автомобильного.

Окруженная с одной стороны Европой, Россия постепенно разворачивалась к Китаю и вообще Азии, а центр сегодняшней мировой экономики, без сомнений, находится в Азии. Крепкое сотрудничество с Китаем принесло России многие выгоды. Китай — ненасытный потребитель российской нефти и газа, главный покупатель вооружения и зерна. Обе страны присоединились к российской «Объединенной авиастроительной корпорации» и китайской COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с целью создать авиационный союз, способный конкурировать с компаниями «Эйрбас» (Airbus) и «Боинг» ( Boeing ).

Первая модель C929 проходит испытания с 2017 года и будет запущена в 2025 году. C929 станет конкурентом A350, A330 и B-797. На первых моделях будут установлены двигатели, произведенные на западе. Потом — нет. После введения санкций Россия занята производством собственных авиационных моторов. И хотя официального соглашения между Китаем и Россией по типу НАТО нет, их политическое и военное сотрудничество достигло небывалых пределов, и страны не хотят на этом останавливаться.

НАТО старается окружить Россию, и Европа устанавливает противоракетную оборону в Польше, Болгарии Испании . Россия разрабатывает сверхзвуковое оружие, способное справиться с любой обороной, и укрепляет стратегически важные пункты страны. Это отношения охотника и добычи. Страна развивает ядерное и атомное оружие, например ракетный комплекс «Сармат», способный взорвать страну, равную по территории Голландии

Чего хочет Европа от России? Войны? Санкции не привели к желаемому результату, наоборот, осада России привела к российско-китайскому союзу, усилившему и Россию, и Китай. Европе необходим российский газ, иначе она замерзнет, поскольку запасы в Северном море иссякают, запасы на севере Африки недостаточны, а американские запасы стоят на 30% больше. Россия же с каждым днем все меньше нуждается в Европе и больше разворачивается к Азии, которая уже стала главным мировым рынком с 4 миллиардами жителей.

Путин заявил, что Россия движется к успеху, и это правда. Российская экономика снова стала расти, а запасы золота в России превосходят китайские. Цена на нефть установилась на 60 долларах за баррель — это в два раза больше, чем два года назад. Это подпитывает кипящую экономику России. Кроме того, страна огромна, 17 миллионов квадратных километров. Для сравнения, площадь Европы — 10 миллионов квадратных километров. Одна ее территория — от Баренцева моря до Курильских островов — уже сама по себе мощь. Завоевать ее или превзойти с экономической точки зрения не представляется возможным. Военная сила России безмерна — 7 тысяч ядерных ракет, а ее союз с Китаем делает ее первоклассным противником.