В Бельгии 96-летнего священника осудили за развратные действия

Уголовный суд бельгийского города Левен признал 96-летнего католического священника Питера Х. виновным в совершении развратных действий в отношении 16-летнего юноши, передает Belga.

Священника приговорили к лишению свободы сроком на один год.

К слову, 20 лет назад священника уже судили за эксгибиционизм и развратные действия. Тогда ему назначили пятилетний испытательный срок. После этого католический орден Салезианцев, к которому принадлежал фигурант дела, ограничил его контакты с детьми.

Новый инцидент, связанный с развратными действия в отношении несовершеннолетнего, произошел два года назад во время празднования ухода священника на покой. Торжество устроили жители селения Ауд-Хеверлее, где жил служитель церкви.