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В Бельгии 96-летнего священника осудили за развратные действия
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В Бельгии 96-летнего священника осудили за развратные действия 

Аргументы и Факты 46 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Уголовный суд бельгийского города Левен признал 96-летнего католического священника Питера Х. виновным в совершении развратных действий в отношении 16-летнего юноши, передает Belga.
Священника приговорили к лишению свободы сроком на один год.
К слову, 20 лет назад священника уже судили за эксгибиционизм и развратные действия. Тогда ему назначили пятилетний испытательный срок. После этого католический орден Салезианцев, к которому принадлежал фигурант дела, ограничил его контакты с детьми.
Новый инцидент, связанный с развратными действия в отношении несовершеннолетнего, произошел два года назад во время празднования ухода священника на покой. Торжество устроили жители селения Ауд-Хеверлее, где жил служитель церкви.
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