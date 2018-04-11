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Почти столетнего священника осудили за совращение подростка в Бельгии
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Почти столетнего священника осудили за совращение подростка в Бельгии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Уголовный суд города Левен в Бельгии приговорил 96-летнего католического священника Питера Х. к году лишения свободы за совершение развратных действий по отношению к 16-летнему подростку, сообщили местные СМИ.
Как передает агентство Belga, в 1998 году священнослужителя уже судили за эксгибиционизм и развратные действия, но тогда все закончилось пятилетним испытательным сроком, передает РИА «Новости».
После того, как информация об этом дошла до католического ордена Салезианцев, к которому принадлежал пастор, он был огражден от контактов с несовершеннолетними. Однако два года назад он не смог удержать себя от нового соблазна.
Напомним, 7 апреля трибунал Ватикана выписал ордер на арест бывшего сотрудника нунциатуры в Вашингтоне монсеньера Карло Капеллы, уличенного в хранении и распространении материалов порнографического характера с участием детей.
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