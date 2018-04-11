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«Убийц» екатеринбургской телебашни лишили завтрака Козицына
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«Убийц» екатеринбургской телебашни лишили завтрака Козицына 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская транспортная прокуратура оштрафовала магнитогорскую компанию «Р. В. С.», производившую взрыв Екатеринбургской телебашни, за нарушение правил авиационной безопасности. Об этом сообщается на страницы группы «Это Наш Город» в Facebook, передает "Уралинформбюро".
Как следует из официального ответа сотрудников надзорного ведомства на имя активиста группы Евгения Кузнецова, прокуратура проверила исполнение воздушного законодательства при производстве демонтажных работ на башне 24 марта 2018 года.
В результате были выявлены «нарушения правил размещения на сооружениях дневных и ночных маркировочных знаков и устройств, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов».
Таким образом, действия взрывной бригады «Р. В. С.» подпали под статью КоаП РФ. По представлению ведомства управление госавианадзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО оштрафовало взрывников на 10 тысяч рублей.
В комментариях к посту в соцсети пользователи с иронией подмечают, что сумма штрафа равна стоимости обеда или завтрака Андрея Козицина — генерального директора УГМК-холдинга. Стоит напомнить, что УГМК выступила в роли организатора демонтажа недостроенной телебашни.
Екатеринбургская башня была снесена 24 марта методом направленного разрушения. На ее месте «медники» собираются построить ледовую арену на 15 тысяч мест.
Ранее по теме: Башня — всё: УГМК обрушила самый известный долгострой Урала
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