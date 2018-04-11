Прокурор Прикамья может возглавить прокуратуру Нижегородской области

Преемником прикамского прокурора вполне может стать Андрей Юшманов, в настоящее время занимающий должность начальника управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе. В Пермском крае Антипов сменил Александра Белых, который шесть лет возглавлял надзорное ведомство, с 2009 по 2015 годы, пишет «Коммерсант».

Вадим Антипов Родился в 1970 году в Республике Татарстан

Обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. В 1994 году начал свою карьеру в органах прокуратуры Российской Федерации с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан, работал в различных должностях прокуратуры республики и прокуратуры Чувашии

14 июня 2002 года назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.