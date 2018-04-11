Эксперт: Евро может подняться до 85 рублей

Это уже не смешно. Горожане забеспокоились: на рост курса доллара и евро уже не получается не обращать внимания, надеясь, что «пронесет».

В среду, 11 апреля, Банк России установил официальный курс американской валюты на отметке 62,3699 рублей, курс евро превысил 80 рублей. По мнению экспертов, давление на рубль может продолжиться от двух до пяти недель.

-Целевые уровни для пары доллар/рубль на данный момент — 64,50 рубля и 67,25 рублей, — рассказал «ВМ» аналитик компании «Альпари» Владислав Антонов . — Курс евро приблизился к ключевому сопротивлению на отметке 79,75 рубля. Если оно будет пробито, то покупателям откроется дорога к 85,60 рубля за единицу европейской валюты.

По утверждению эксперта, рубль ослабляется на дорожающей нефти.

-В связи с этим по рублёвым парам возможны резкие реверсивные движения вниз, — спрогнозировал Антонов. — Рубль может находиться под давлением от двух до пяти недель. Нужно отслеживать информационный фон для того, чтобы своевременно сбросить иностранную валюту и зафиксировать прибыль от сделок против рубля.

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