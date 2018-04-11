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В Генпрокуратуре назвали главное условие успешной борьбы с коррупцией
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В Генпрокуратуре назвали главное условие успешной борьбы с коррупцией 

Rambler News Service 1 час назад
Для того, чтобы искоренить коррупцию, в России должен произойти определенный перелом в общественном сознании, заявил заместитель генерального прокурора России Александр Буксман в интервью «Известиям».
«Мне кажется, что в первую очередь самое главное — это достичь определенного перелома в общественном сознании. И здесь ключевую роль играет профилактика коррупции и правовое антикоррупционное просвещение населения. Мы очень серьезно относимся к вопросам формирования у граждан нетерпимого отношения к любым коррупционным проявлениям. Эта работа требует длительного времени для того, чтобы увидеть реальные результаты и добиться необходимого уровня антикоррупционного правосознания в обществе. Но надо понимать, что успех в этом зависит от каждого из нас», — сказал Буксман.
По его словам, введение смертной казни за коррупцию, как в Китае, не приведет к желаемому результату.
«Я глубоко убежден, что не всегда ужесточение наказания приводит к желаемому результату. К примеру, в Китае смертная казнь является официальной мерой наказания за взяточничество. Но даже столь резкие методы до сих пор оказались не способны полностью искоренить коррупцию», — отметил замгенпрокурора.
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