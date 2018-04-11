Минтруд: число несчастных случаев на производстве сократилось в РФ в 2,3 раза за 10 лет

СОЧИ , 11 апреля. / ТАСС /. Количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями уменьшилось за последние 10 лет в 2,3 раза из-за введения экономических мер в отношении работодателей и модернизации оборудования. Об этом рассказал в среду замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев на конференции «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда», которая проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

"Общее количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось, начиная с 2007 года, в 2,3 раза. Если их было 12722 в 2007 году, то сейчас их 5960 — это данные 2017 года", — сказал он.

По словам Лекарева, в 2017 году было зарегистрировано 1595 смертельных случаев на производстве. Десять лет назад регистрировались порядка 4,5 тыс. случаев гибели на производстве, добавил замминистра.

По его словам, такое снижение произошло по нескольким причинам. Во-первых, это введение экономических мер по стимулированию работодателей улучшать условия труда, это и тарифная политика, и ужесточение наказания, пояснил он. Во-вторых, произошло улучшение производственного оборудования, отметил Лекарев.

Однако Россия пока отстает по уровню производственного травматизма от промышленно развитых стран. Все еще остается низкой культура безопасного труда и порядка 70% несчастных случаев происходит из-за пренебрежения правилами безопасности, сообщил Лекарев.