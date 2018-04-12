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Бывшие премьер-министры Монголии арестованы по обвинению в коррупции
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Бывшие премьер-министры Монголии арестованы по обвинению в коррупции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 11 апреля /Синьхуа/ — Сотрудники правоохранительных органов Монголии сегодня подтвердили информацию о задержании 25-го премьер-министра Монголии Санжийна Баяра и 28-го премьер-министра Монголии Чимэдийна Сайханбилэга в рамках расследования дела о коррупции.
Прокуратура Улан-Батора заявила, что они были арестованы накануне вечером по обвинению в коррупции по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при принятии инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi.
Кроме них в настоящее время задержаны бывший министр финансов Монголии Сангажавын Баярцогт и еще трое лиц, которые занимали высокие государственные должности.
В 2009 году премьер-министр Монголии Санжийн Баяр заключил инвестиционное соглашение на разработку медно-золотого месторождения Oyu Tolgoi с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group. В 2015 году премьер-министр Чимэдийн Сайханбилэг подписал с Rio Tinto План строительства и финансирования работ подземного рудника проекта Oyu Tolgoi. —0—
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