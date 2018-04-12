Бывшие премьер-министры Монголии арестованы по обвинению в коррупции

Улан-Батор , 11 апреля / Синьхуа / — Сотрудники правоохранительных органов Монголии сегодня подтвердили информацию о задержании 25-го премьер-министра Монголии Санжийна Баяра и 28-го премьер-министра Монголии Чимэдийна Сайханбилэга в рамках расследования дела о коррупции.

Прокуратура Улан-Батора заявила, что они были арестованы накануне вечером по обвинению в коррупции по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при принятии инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi.

Кроме них в настоящее время задержаны бывший министр финансов Монголии Сангажавын Баярцогт и еще трое лиц, которые занимали высокие государственные должности.

В 2009 году премьер-министр Монголии Санжийн Баяр заключил инвестиционное соглашение на разработку медно-золотого месторождения Oyu Tolgoi с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group. В 2015 году премьер-министр Чимэдийн Сайханбилэг подписал с Rio Tinto План строительства и финансирования работ подземного рудника проекта Oyu Tolgoi. —0—