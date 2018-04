Самое странное увлечение: Софи Тернер завела Instagram… с обзорами жареных колбасок

Звездам часто приходят в голову странные идеи: то покраситься в зеленый, то прогуляться в пижаме. Вот и актриса легендарного сериала «Игра престолов» Софи Тернер (22) отличилась.

Софи пришла в голову мысль завести еще один аккаунт в Instagram и публиковать в нем… обзоры на жареные колбаски (это ее любимое блюдо).

#nofilter Los Angeles, California. Chicken cranberry sausage. Nice to have a sausage shaped sausage for once 😑 finally. Other than that, aesthetically not the most pleasing. A little lumpy. The cranberry really compliments the chicken. A nice surprise. However after the 3rd bite, it can get a little sickly. Excellent size. The texture inside is perfect. I’d give it 6/10 Публикация от Passionate Bout The Saus (@sophiessausagereviews)

6 Апр 2018 в 11:01 PDT «Куриная колбаска с клюквой. Стоит отметить, клюква дополняет вкус курицы. Хороший размер, идеальная текстура… Я даю 6 из 10», — пишет Тернер под одной из публикаций.

В аккаунте @sophiessausagereviews пока всего шесть постов и 23 тысячи подписчиков, но после того, как личность владельца профиля раскрыли, популярность блогу обеспечена.

#nofilter London, England. A classic Cumberland. Juicy on the bite. Skin not too tough. Around the size of my middle finger: perfect. However I might have liked the skin to be a little crispier. For what it is… Result: 7/10 🤟

4 Апр 2018 в 12:46 PDT К слову, Тернер — не первая, кто завел секретную страницу в Instagram.

Иногда звезды создают вторые аккаунты для продвижения новых проектов. Так недавно поступила Кендалл Дженнер (22): у нее новый профиль в Instagram -@pizzaboys. Что именно будет рекламировать тут модель, пока неизвестно.

28 Мар 2018 в 5:30 PDT Или новый аккаунт Беллы Хадид (21). Поездка в Японию вдохновила Беллу представить подписчикам в Instagram свое альтер эго — Ребекку Харадзюку. На всех фото в профиле Белла позирует лично, но в светлом парике. Кому и зачем это нужно, Белла, как и ее подруга Кендалл, пока не рассказывает.

