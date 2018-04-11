СКР проверит ферму в Краснознаменске, где нашли десятки мертвых оленей 

Следственный комитет проверит ферму под Краснознаменском, где нашли десятки мертвых оленей.
Сюжет о животноводческом фермерском хозяйстве, где в неподобающих условиях содержатся дикие животные, вышел 10 апреля на одном из региональных телеканалов. По данным СМИ, на ферме живут порядка 50 благородных оленей.
«Обслуживающего персонала мы не встретили. Повсюду трупы животных. Здесь из корма только прошлогоднее сено и сухие ветки, воды нет. И никого из людей», — уверяют журналисты ГТРК «Калининград».
«По данному материалу СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.