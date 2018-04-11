Названы 15 самых высокооплачиваемых профессий в IT 

Сервис анализировал данные пользователей, которые работают по таким направлениям, как IT, программное обеспечение, создание приложений.
В итоге LinkedIn представила список профессий с двумя показателями по зарплате: средний основной доход за год в долларах США и средний доход в год с учетом дополнительных компенсаций, бонусов и прочих вознаграждений.
Топ-15 самых высокооплачиваемых профессий в IT:
Старший технический директор — $200 тысяч (базовая зарплата в год) и $250 тысяч (зарплата с учетом допвыплат)
Региональный директор по продажам — $130 тысяч и $240 тысяч
Старший директор по управлению продуктами — $197 тысяч и $235 тысяч
Старший директор по продажам — $160 тысяч и $228 тысяч
Менеджер по продажам мобильных приложений — $110 тысяч и $226 тысяч
Старший финансовый директор — $176 тысяч и $225 тысяч
Директор по продажам — $135 тысяч и $220 тысяч
Налоговый директор — $186 тысяч и $219 тысяч
Старший директор по развитию бизнеса — $165 тысяч и $219 тысяч
Исполнительный директор по продажам — $115 тысяч и $213 тысяч
Главный технический руководитель (инженер) — $175 тысяч и $212 тысяч
Старший корпоративный советник — $175 тысяч и $208 тысяч
Исполнительный директор — $100 тысяч и $200 тысяч
Старший директор по маркетингу — $167 тысяч и $198 тысяч
Старший операционный директор — $170 тысяч и $197 тысяч
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