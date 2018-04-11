На набережной возле Софийского собора установят памятник князю Владимиру

Самаре благоустраивают территорию четвертой очереди набережной. Ее соединили с площадкой возле Софийского собора. Об этом 63.ru сообщили в городской администрации. Здесь же в ближайшее время установят памятник князю Владимиру.

— Арт-объект возведут за счет средств частного инвестора на территории строящегося храма преподобного Серафима Саровского. Выполнение строительно-монтажных работ находится в ведении самарской епархии, — рассказали в мэрии.

О сроках возведения скульптуры князя Владимира пока не сообщается. Сейчас для установки памятника монтируют постамент — фундаментную плиту основания.

По планам работы по благоустройству территории собора завершат в конце апреля 2018 года. Работы проводят за счет средств меценатов. Сам храм также должен быть готов к чемпионату мира по футболу.

К этому же сроку планируют завершить и реконструкцию четвертой очереди набережной. Самым ожидаемым объектом станет фонтан площадью 385 квадратных метров. Его пробный запуск состоится 20 апреля.