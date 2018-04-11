СКР проверит ферму, где калининградские «Вести» нашли мёртвых оленей

Следственный комитет по Калининградской области проверит ферму по разведении оленей в Краснознаменском районе после сюжета ГТРК «Калининград». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10 апреля в эфире калининградских «Вестей» вышел сюжет о том, что в Краснознаменском районе в животноводческом фермерском хозяйстве в ненадлежащих условиях без ухода и корма содержится порядка 50 оленей. Около 20 туш мертвых оленей находятся в вольерах вместе с живыми животными.

«По данному материалу СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.