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Прокуратура: подвоз воды для жителей Селезянского сельского поселения должен быть бесплатным
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Прокуратура: подвоз воды для жителей Селезянского сельского поселения должен быть бесплатным 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура в ходе проверки установила, что на территории Селезянского сельского поселения имеется пять населенных пунктов, в которых отсутствует водопровод, муниципальные скважины, колодцы. Водоснабжение осуществляется из частных скважин и колодцев, для питьевых нужд используется подвозная вода.
Согласно ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» регулирование тарифов на подвоз воды осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления в орган регулирования тарифов, а также в случаях, предусмотренных правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. В нарушение данной нормы закона органы местного самоуправления Селезянского сельского поселения в Министерство тарифного регулирования Челябинской области с требованием об утверждении тарифа на подвоз воды не обращались. Более того, в отсутствие законных полномочий Советом депутатов Селезянского сельского поселения 22.12.2016 года принято решение №75 «Об установлении платы за подвоз воды для жителей Селезянского сельского поселения».
В связи с выявленными нарушениями главе Селезянского сельского поселения прокурором внесено представление, в адрес Совета депутатов поселения внесен протест на решение №75 от 22.12.2016 «Об установлении платы за подвоз воды для жителей Селезянского сельского поселения». Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
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