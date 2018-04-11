За год функционирования шэньянского сегмента Ляонинской пилотной зоны свободной торговли в нем зарегистрировались более 15 тыс. предприятий 

Шэньян, 11 апреля /Синьхуа/ — 10 апреля 2017 года официально начал функционировать шэньянский сегмент Ляонинской пилотной зоны свободной торговли /ЛЗСТ, Северо-Восточный Китай/. За год в его развитии были достигнуты первые результаты.
На пресс-конференции, устроенной накануне мэрией города Шэньян, постоянный заместитель председателя Комитета по управлению шэньянским сегментом Чэнь Цзябяо сообщил, что за минувший год в этом сегменте зарегистрировались более 15 тыс. новых предприятий, их общий уставный капитал составил более 150 млрд юаней /1 долл. США — 6,3 юаня/. Сегмент подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве с торговыми палатами 11 стран, включая США, Канаду и Сингапур.
В течение года шэньянский сегмент ЛЗСТ прикладывал большие усилия к совершенствованию работы в таких сферах, как реформа госпредприятий, модернизация промышленных производств, улучшение бизнес-среды, упрощение процедур инвестирования и торговли.
В этом году ему предстоит направить дальнейшие усилия на институциональные инновации и содействие возрождению старых промышленных баз на северо-востоке Китая, отметил Чэнь Цзябяо.
В августе 2016 года ЦК КПК и Госсовет КНР решили создать еще семь пилотных зон свободной торговли в провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Сычуань и Шэньси, а также в городе центрального подчинения Чунцин.
31 марта 2017 года Госсовет КНР обнародовал общий план развития ЛЗСТ, в соответствии с которым эта зона занимает площадь в 119,89 кв. км и состоит из трех сегментов, расположенных, соответственно, в городах Шэньян, Далянь и Инкоу. -0-