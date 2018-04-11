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ПИК в Подмосковье имеет возможность построить до 5 млн кв м недвижимости
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ПИК в Подмосковье имеет возможность построить до 5 млн кв м недвижимости 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Группа ПИК обладает в Московской области земельным портфелем, позволяющим построить до 5 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил РИА Недвижимость вице-президент девелопера Алексей Козлов.
По его словам, практически весь земельный портфель проработан с точки зрения документации.
Козлов отметил, что из-за более жесткого, чем раньше, контроля региональных властей за соблюдением долевого законодательства, застройщикам приходится намного раньше, чем в прошлом, начинать заниматься рабочей документацией и больше тратить усилий на нее.
По оценкам Козлова, в среднем проектирование и подготовка рабочей документации для 1 квадратного метра жилья в Подмосковье обходится от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
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