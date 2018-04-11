ПИК в Подмосковье имеет возможность построить до 5 млн кв м недвижимости

По его словам, практически весь земельный портфель проработан с точки зрения документации.

Козлов отметил, что из-за более жесткого, чем раньше, контроля региональных властей за соблюдением долевого законодательства, застройщикам приходится намного раньше, чем в прошлом, начинать заниматься рабочей документацией и больше тратить усилий на нее.

По оценкам Козлова, в среднем проектирование и подготовка рабочей документации для 1 квадратного метра жилья в Подмосковье обходится от 1,5 до 2 тысяч рублей.