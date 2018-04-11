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Первое китайское судно речного и морского сообщения совершило свое первое плавание
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Первое китайское судно речного и морского сообщения совершило свое первое плавание 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ханчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — Первое китайское судно, способное плавать как по рекам, так и по морю, совершило первое плавание. Утром во вторник в порту города Мааньшань /провинция Аньхой/ пришвартовался сухогруз «Цзянхай чжида-1», открыв «эру речных и морских сквозных перевозок» в китайской истории судоходства.
"Цзянхай чжида-1" покинул порт Чжоушань /г. Нинбо, провинция Чжэцзян/ на восточном побережье Китая 5 апреля. Из Восточно-Китайского моря сухогруз вошел в реку Янцзы и двигался вверх по течению, пока не добрался до Мааньшаня, куда привез партию железной руды для местного металлургического комбината.
Длина сухогруза — 154 метра, грузоподъемность — 20 тыс. тонн, рассказали в чжэцзянской судоходной компании Xin Yi Hai, выступающей его оператором.
Как отмечается, «Цзянхай чжида-1» позволил покончить с ситуацией, когда речные суда не могли выходить в море, а крупные морские суда — плавать по реке до портов, расположенных вверх от города Нанкин /провинция Цзянсу/.
Речные и морские сквозные перевозки считаются высокоэффективным и экологичным способом транспортировки. Их запуск, по мнению специалистов, будет способствовать повышению эффективности использования Янцзы в качестве «золотого водного пути». -0-
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