«Жить надо здесь… в Барселоне»

Сделать шаг навстречу качественным изменениям в своей жизни и обеспечить лучшее будущее нашим детям — вот цели, которые привели нас в Испанию более 20 лет назад. За это время мы хорошо узнали разные регионы страны и остановили выбор на Барселоне. Я могу с уверенностью сказать, что это одно из самых лучших мест для жизни…

Семь преимуществ Барселоны

Уникальное природное сочетание: море, горы и солнце, сосновые леса, свежие фрукты и овощи круглый год, чистые пляжи — во всём городе вы чувствуете теплую энергетику.

Барселона — столица самого богатого, современного и технологичного региона Испании, а потому отличается высоким уровнем жизни.

Это идеальное место для развития и образования детей. В Барселоне находятся престижные университеты и школы, пользующиеся авторитетом на международном уровне.

Исключительное качество медицинского обслуживания, которое не уступает уровню немецких, швейцарских и израильских клиник и оздоровительных центров.

Это история и неповторимая архитектура. Переехав в Барселону, вы живете в необыкновенной ауре каждый день.

По своему духу Барселона всегда молода и полна энергии. Жизнь здесь бьет ключом 365 дней в году: концерты, фестивали, выставки, спектакли…

Интернациональность Барселоны. Здесь с уважением относятся к приезжим, поэтому адаптация проходит легко и быстро. Местные власти даже организуют в каждом городе бесплатные языковые курсы для приезжих.

Семь лучших школ Барселоны

St. Peter’s. Школа с авторской системой обучения на английском, испанском, каталонском, французском и немецком языках.

Oak House. Обучение строится на британской и испанской образовательных системах, ведется на английском, испанском и каталонском языках.

St. George's School Barcelona. Состоит в Ассоциации британских школ ьИспании. Обучение на английском и испанском языках.

Kensington. Все преподаватели, кроме учителей французского и испанского, предварительно проходят подготовку в Великобритании . Обучение на английском и испанском языках.

St. Paul’s. Один из главных принципов — высокий уровень английского языка. Обучение на английском, испанском, каталонском и французском.

Lycée Français de Barcelone. Обучение ведётся по национальной образовательной системе Франции на французском, английском, испанском и каталонском языках.

The American School of Barcelona готовит учеников к поступлению в университеты США , Испании и других стран. Обучение на английском и испанском языках.

Просто факт! Четыре из десяти лучших университетов Испании — в Барселоне. Это Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona и Universitat de Barcelona, а барселонская бизнес-школа ESADE входит в тройку лучших бизнес-школ Европы.

Семь лучших клиник Барселоны

Hospital Clínic — лучшая клиника в Испании по уровню медицинского персонала, объему инновационных технологий и оснащению современным оборудованием.

Hospital Sant Joan de Deu — один из ведущих центров педиатрии, акушерства и детской хирургии в мире.

TEKNON — одна из самых крупных и престижных клиник в Европе. В штате есть русскоязычные сотрудники.

QUIRON — один из лучших медицинских центров по кадровому составу и технической оснащенности.

PLANAS — один из самых престижных центров пластической и реконструктивной хирургии.

Instituto Marques — один из лучших институтов акушерства и гинекологии в мире, демонстрирующий самые высокие показатели эффективности методики ЭКО в Европе.

Instituto Guttmann — крупнейший научно-исследовательский институт и центр экспериментальных технологий в области нейрореабилитации.

​Лучшие районы Барселоны

Самые престижные и комфортные районами Барселоны — Pedralbes и Sarrià Sant Gervasi. Они составляют так называемую верхнюю часть города — Zona Alta. Элитные квартиры и виллы с панорамными видами на город, море и горы расположены именно здесь — и здесь же лучшие международные школы и частные клиники.

Также очень рекомендую район Eixample — сердце современной Барселоны, с отличными транспортными коммуникациями, множеством офисов, магазинов, банков и ресторанов. Тут сосредоточены самые известные шедевры каталонского модерна — здания словно соревнуются между собой в изысканности фасадов и внутреннего убранства.

На некотором удалении от делового и исторического центра Барселоны расположен микрорайон Diagonal Mar — это современные высотные постройки прямо на побережье, в окружении роскошных пятизвездочных отелей, дорогих офисных зданий и красивых зеленых парков.

Лучшие районы в окрестностях Барселоны

К югу. Gava Mar и Castelldefels

Район побережья, где расположены города Gava Mar и Castelldefels, является эксклюзивной зоной Каталонии, занимая одно из первых мест по уровню жизни.

Сосновые леса, прекрасная экология и широкая линия песчаного пляжа делают это побережье идеальным местом для проживания. Неподалеку находится большой природный парк — живописный горный заповедник Garraf. Пляжи оборудованы детскими площадками и дорожками для катания на велосипеде и роликах. Для детей здесь открыто несколько престижных международных школ, таких как Lycee Francais и British School. Добраться до Барселоны можно всего за 15-25 минут — это делает Gava Mar и Castelldefels исключительно удобным районом проживания для тех, кто должен часто ездить в Барселону.

К северу. Sant Andreu de Llavaneres и Sant Vicenç de Montalt

Города Sant Andreu de Llavaneres и Sant Vicenç de Montalt расположены на побережье Costa Maresme, которое с одной стороны обрамлено горными хребтами Пиренеев с натуральными парками, а с другой — чистейшими песчаными пляжами с изумрудно-голубой водой.

Города Sant Andreu de Llavaneres и Sant Vicenç de Montalt — это зона частных урбанизаций, отделенная от зон массового туризма, с красивыми садами, роскошными виллами и потрясающими видами на море. Чистый горный воздух, запах сосен и цветов, атмосфера тишины и покоя отличают этот район. Барселона находится в 35 километрах, то есть всего в получасе езды. Одной из лучших международных школ побережья по праву считается Hamelin Laie International School (Montgat).

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости. Фото Pixabay