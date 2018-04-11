Архангелогородца будут судить за паленый алкоголь

49-летнего Александра Ефременкова будут судить за покупку и хранение контрафактного алкоголя. Начать реализовывать свой товар Александр не успел.

Готовиться к открытию нелегального бизнеса Ефременков начал еще в марте 2016 года, когда стал закупать немаркированный алкоголь. В сентябре 2017 года планам Александра разбогатеть пришел конец — его задержали сотрудники правоохранительных органов

Всю продукцию, которую он хранил в гараже и складе в Соломбале, изъяли. За полтора года он успел накопить 10 419,5 литра на сумму более 4,1 миллиона рублей. Где он закупал алкоголь, Ефременков говорить отказывается.

Теперь неудачливому предпринимателю грозит до 6 лет колонии.