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Архангелогородца будут судить за паленый алкоголь
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Архангелогородца будут судить за паленый алкоголь 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
49-летнего Александра Ефременкова будут судить за покупку и хранение контрафактного алкоголя. Начать реализовывать свой товар Александр не успел.
Готовиться к открытию нелегального бизнеса Ефременков начал еще в марте 2016 года, когда стал закупать немаркированный алкоголь. В сентябре 2017 года планам Александра разбогатеть пришел конец — его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Всю продукцию, которую он хранил в гараже и складе в Соломбале, изъяли. За полтора года он успел накопить 10 419,5 литра на сумму более 4,1 миллиона рублей. Где он закупал алкоголь, Ефременков говорить отказывается.
Теперь неудачливому предпринимателю грозит до 6 лет колонии.
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