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В Пензе размыло дорогу на 1-ом Симферопольском проезде
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В Пензе размыло дорогу на 1-ом Симферопольском проезде 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Вечером 10 апреля на 1-ом Симферопольском проезде в Пензе талые воды с полей размыли дорогу. В среду, 11 апреля, глава администрации города Виктор Кувайцев провел выездное совещание на «проблемном» участке, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам начальника управления по делам ГОЧС города Пензы Алексея Михайлова, из-за резкого потепления талые воды с полей Пензенского района стали в большом количестве поступать на 1-ый Симферопольский проезд. Отводной канал, проходящий вдоль дороги, не справился с объемом воды, не спасли и мешки с песком. В результате мощный поток талой воды, под сильным уклоном стекающий по улице, подмыл основание дорожного полотна.
Мэр Пензы Виктор Кувайцев, обсудив ситуацию на месте, поручил начальнику МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву прочистить отводные каналы для обеспечения беспрепятственного прохождения талой воды, а затем приступить к восстановлению размытой дороги.
«Нужно взять на контроль эту улицу, отслеживать сход талых вод, при необходимости оперативно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения основания дороги», — распорядился Виктор Кувайцев.
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