Какая национальность у Бориса Джонсона на самом деле 

Это он, уже став мэром, ездил на работу на велосипеде, и в те времена Джонсона можно было встретить где-нибудь на перекрестке. Привычка так передвигаться по городу родилась, когда Борис еще работал журналистом; позже полицейские запретили Борису передвигаться на велосипеде из-за соображений безопасности.

Став мэром Лондона, он сразу запретил горожанам выпивать в общественном транспорте, в два раза уменьшил сбор за въезд в центр города и занялся велопрокатом.

В детстве он страдал глухотой и перенес несколько операций, но с болезнью справился. Жил в Европе, а затем оказался в Великобритании, где окончил начальную школу в восточном Асексе, затем были Итон и престижный колледж Оксфорда — обычные для английской элиты учебные заведения.

Журналист и политик

После учебы Джонсон занялся карьерой журналиста: был репортером в The Times , затем работал в брюссельском отделении The Daily Telegraph , и в других изданиях. Начав с низов, дошел до редакторских должностей — с 1999 по 2005 год он занимал должность редактора издания The Spectator.