Какая национальность у Бориса Джонсона на самом деле

Министра иностранных дел Великобритании знают все, кто хоть как-то интересуется политикой: все помнят его неровно постриженные, почти белые волосы и некорректные высказывания. Это он, баллотируясь в мэры Лондона, называл африканцев «негритятами».

Также Джонсон обещал, что если избиратели проголосуют за него, то их шансы на приобретение автомобиля BMW резко вырастут, и сравнивал Хилари Клинтон «с медсестрой-садисткой из психбольницы».

Это он, уже став мэром, ездил на работу на велосипеде, и в те времена Джонсона можно было встретить где-нибудь на перекрестке. Привычка так передвигаться по городу родилась, когда Борис еще работал журналистом; позже полицейские запретили Борису передвигаться на велосипеде из-за соображений безопасности.

Став мэром Лондона, он сразу запретил горожанам выпивать в общественном транспорте, в два раза уменьшил сбор за въезд в центр города и занялся велопрокатом.

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон появился на свет в 1964 году в Нью-Йорке в семье писателя Стенли Патрика Джонсона. От гражданства США Джонсон отказался лишь в 2006 году, перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру в мэры столицы Великобритании.

В детстве он страдал глухотой и перенес несколько операций, но с болезнью справился. Жил в Европе, а затем оказался в Великобритании, где окончил начальную школу в восточном Асексе, затем были Итон и престижный колледж Оксфорда — обычные для английской элиты учебные заведения.

Журналист и политик

После учебы Джонсон занялся карьерой журналиста: был репортером в The Times , затем работал в брюссельском отделении The Daily Telegraph , и в других изданиях. Начав с низов, дошел до редакторских должностей — с 1999 по 2005 год он занимал должность редактора издания The Spectator.

Параллельно Джонсон выстраивал карьеру политика: в 2001 году он стал депутатом от консерваторов в Палате общин , где оставался до 2008 года. В 2003 году его выбрали вице-председателем партии, а год спустя — «теневым» министром культуры. Впрочем, эти посты он занимал недолго и был отстранен в связи со скандалом — выплыли его внебрачные связи, однако это не помешало карьере политика.

В конце 2005 года он стал министром образования «оппозиционного кабинета», а в 2008 году занял пост мэра столицы Великобритании, опередив соперника Кэна Левингстона.

В 2015 году Джонсона опять избрали депутатом Палаты общин, а в 2015 году назначили министром иностранных дел.

Семейная жизнь у мэра-велосипедиста была бурной — сначала он женился на Аллегре Мостин Оуэн, а затем развелся и повторно зарегистрировал брак с подругой детства Мариной Уилер, дочерью лорда Чарльза Уилера. Сейчас семья Джонсонов с четырьмя детьми проживает на севере столицы, в Ислингтоне.

Гражданин мира

Турция, Ирландия, Чехия, Украина, Испания, Франция и Литва. Сам себя Джонсон называет «плавильным котлом», но вернее было бы сказать — гражданин мира, потому что биографы насчитывают 30 стран, из которых происходят предки министра — в их числе Россия Польша , Византия, Германия

В родственниках у Джонсона есть несколько знатных и коронованных особ: император Карл Великий (747–814), князь Рюрик (832–879), король Уэлса Альфред Великий (849–899), представитель династии Капетингов Хью Капет (940-–996), английские короли Генрих II (1133–1189) и Уильям I (1027–1087), король Шотландии Роберт I, король Швеции Густав I (XVI век), король Англии и Шотландии Вильгельм II Оранский (1650–1702).

По прадеду — турок

Из-за прадеда по отцовской линии — министра внутренних дел Османской империи Али Кемаля, Борис едва не лишился карьеры: противники обвиняли Джонсона в том, что он из рода работорговцев, так как считалось, что Кемаль женился на рабыне-черкешенке. Но семейное предание гласило, что Кемаль женился на Ханифе Фэред, которая во время Кавказской войны выехала из России в Турцию.

Прадед Бориса был тем человеком, который отдал приказ об аресте самого Ататюрка — первого президента Турецкой республики. Когда Ататюрк пришел к власти, то он был казнен, а по другой версии, убит в войне за независимость страны.

После этого, его сын — дед Бориса, Осман Али, уехал в Великобританию, где поменял имя на Уилфреда Джонсона и женился на англичанке Ирен Уильямс, уроженке Бромли (Кент), в чьих жилах текла кровь эльзасских баронов Пфеффель и селезского принца Пауля Вюртембергского.

По прабабушке — еврей

Материнская линия Бориса ведет в Российскую империю, а именно в Литву: прадед министра иностранных дел Великобритании был жителем городка Калвария , евреем Илиасом Авери Леви, изучавший палеографию.

Про Леви известно, что он родился в 1879 году, а в 1891 году его семья эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке. Выросший Элиас Леви женился на Хелен Трэйси Лове-Портер (1876—1963), которая в была известной переводчицей художественных книг с немецкого на английский.

Добро пожаловать?

Как и сторонники, так и противники Джонсона объясняют его эксцентричность сочетанием в нём «горячих» восточных кровей и холодной расчетливости европейцев.

Между прочим, некоторые небольшие страны (например, Литва) или народности (например, черкесы, адыги) считают весьма почетным, что предки министра иностранных дел Великобритании когда-то жили на их земле и даже приглашают его посетить «родные» места.