EASA подтвердило вынесение рекомендаций авиакомпаниям из-за возможных ударов по Сирии

БЕРЛИН, 11 апреля. / ТАСС /. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подтвердило, что накануне выпустило рекомендации авиакомпаниям из-за возможной военной акции в восточной части Средиземного моря.

"Мы вчера проинформировали членов EASA и [европейский оператор воздушного сообщения] Eurocontrol о том, что в связи с возможным началом авиаударов по Сирии в течение 72 часов возможно периодическое нарушение работы радионавигационного оборудования и что следует должным образом подойти к планированию рейсов в районе Восточного Средиземноморья/Никосии", — отметили в среду корр. ТАСС в агентстве.

В EASA не исключают, что военный удар может быть нанесен «ракетами класса „воздух-земля“ и/или крылатыми ракетами».

Ранее об этом предупреждении ТАСС сообщил источник в одной из российских авиакомпаний. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из американского Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии