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EASA подтвердило вынесение рекомендаций авиакомпаниям из-за возможных ударов по Сирии
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EASA подтвердило вынесение рекомендаций авиакомпаниям из-за возможных ударов по Сирии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Русская Весна
БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) подтвердило, что накануне выпустило рекомендации авиакомпаниям из-за возможной военной акции в восточной части Средиземного моря.
"Мы вчера проинформировали членов EASA и [европейский оператор воздушного сообщения] Eurocontrol о том, что в связи с возможным началом авиаударов по Сирии в течение 72 часов возможно периодическое нарушение работы радионавигационного оборудования и что следует должным образом подойти к планированию рейсов в районе Восточного Средиземноморья/Никосии", — отметили в среду корр. ТАСС в агентстве.
В EASA не исключают, что военный удар может быть нанесен «ракетами класса „воздух-земля“ и/или крылатыми ракетами».
Ранее об этом предупреждении ТАСС сообщил источник в одной из российских авиакомпаний. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из американского Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.
Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в сирийском городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии.
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