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Китайцы вернули в США гору мусора
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Китайцы вернули в США гору мусора 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на Синьхуа сообщает РИА Новости.
Таможня китайского Ханчжоу провинции Чжэцян заблокировала от ввоза в страну 469 тонн твердых отходов из США, запрещенных к импорту в Китай. Таможенники обнаружили, что груз из США состоит не только из бумаги, но и из металлических отходов и использованных бутылок для воды.
Компаниям предписано вернуть мусор обратно в США в кратчайшие сроки.
Ранее — в конце 2017 года власти КНР приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.
В феврале 2017 года в Сиамском заливе был обнаружен «мусорный остров», протяженностью около 10 км. По приблизительным подсчетам, вес данного скопления мусора составил около 100 тонн.
Проблема загрязнения бытовыми отходами окружающей среды является одной из важных для государств юго-восточной Азии.
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