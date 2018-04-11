Ещё
Китай потребовал вернуть в США более 460 тонн мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

Китай потребовал вернуть в США более 460 тонн мусора 

Аргументы и Факты 31 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Груз из США, состоящий из твердых бытовых отходов, был заблокирован от ввоза в Китай, передает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел на таможне китайского города Ханчжоу провинции Чжэцян. Сотрудники таможни обнаружили груз, состоявший из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды, общим весом 469 тонн. Таможенные власти потребовали в скорейшие сроки вернуть мусор обратно в США.
В конце 2017 году китайские власти в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов.
Аргументы и Факты: последние новости
В Бельгии 96-летнего священника осудили за развратные действия «АиФ» начинает выходить и в Сербии Первый зампред ЦБ РФ назвал главный риск американских санкций
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Россия пригрозила сбивать ракеты США750
Рубль продолжил безустанное падение367
США готовят новый удар по России605
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»137
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение