Китай потребовал вернуть в США более 460 тонн мусора

Инцидент произошел на таможне китайского города Ханчжоу провинции Чжэцян. Сотрудники таможни обнаружили груз, состоявший из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды, общим весом 469 тонн. Таможенные власти потребовали в скорейшие сроки вернуть мусор обратно в США.

В конце 2017 году китайские власти в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов.