Судно на воздушной подушке стало ходить на острова Попова и Рейнеке во Владивостоке 

Рейсы совершаются три дня в неделю.
С 9 апреля во Владивостоке пассажиров на острова Попова и Рейнеке стало доставлять судно на воздушной подушке. Об этом в своем инстаграме рассказал блогер Денис Ясинков.
Катер на воздушной подушке стал ходить на Рейнеке. На обратном пути с заходом на Попова. Цена билета впечатляет, всего 163 рубля. На фоне 150 на Подножье, совсем дешман.
Публикация от Денис Ясинков (@yasinkov)
10 Апр 2018 в 3:11 PDT «Катер на воздушной подушке стал ходить на Рейнеке. На обратном пути с заходом на Попова. Цена билета впечатляет, всего 163 рубля. На фоне 150 на Подножье совсем дешман», — отметил Ясинков.
Катер отходит от Вокзала морских прибрежных сообщений. Рейсы совершаются по средам, пятницам и воскресеньям.