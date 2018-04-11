Судно на воздушной подушке стало ходить на острова Попова и Рейнеке во Владивостоке

Рейсы совершаются три дня в неделю.

С 9 апреля во Владивостоке пассажиров на острова Попова и Рейнеке стало доставлять судно на воздушной подушке. Об этом в своем инстаграме рассказал блогер Денис Ясинков.

Катер на воздушной подушке стал ходить на Рейнеке. На обратном пути с заходом на Попова. Цена билета впечатляет, всего 163 рубля. На фоне 150 на Подножье, совсем дешман.

Публикация от Денис Ясинков (@yasinkov)

10 Апр 2018 в 3:11 PDT «Катер на воздушной подушке стал ходить на Рейнеке. На обратном пути с заходом на Попова. Цена билета впечатляет, всего 163 рубля. На фоне 150 на Подножье совсем дешман», — отметил Ясинков.

Катер отходит от Вокзала морских прибрежных сообщений. Рейсы совершаются по средам, пятницам и воскресеньям.