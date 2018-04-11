Ещё
Судно на воздушной подушке стало ходить на острова Попова и Рейнеке во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Судно на воздушной подушке стало ходить на острова Попова и Рейнеке во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Рейсы совершаются три дня в неделю.
С 9 апреля во Владивостоке пассажиров на острова Попова и Рейнеке стало доставлять судно на воздушной подушке. Об этом в своем инстаграме рассказал блогер Денис Ясинков.
Катер на воздушной подушке стал ходить на Рейнеке. На обратном пути с заходом на Попова. Цена билета впечатляет, всего 163 рубля. На фоне 150 на Подножье, совсем дешман.
Публикация от Денис Ясинков (@yasinkov)
10 Апр 2018 в 3:11 PDT  «Катер на воздушной подушке стал ходить на Рейнеке. На обратном пути с заходом на Попова. Цена билета впечатляет, всего 163 рубля. На фоне 150 на Подножье совсем дешман», — отметил Ясинков.
Катер отходит от Вокзала морских прибрежных сообщений. Рейсы совершаются по средам, пятницам и воскресеньям.
Prim.News: последние новости
Instagram заблокировал популярный владивостокский новостной паблик news.vl Администрацию Приморья призвали увеличить расходы на обеспечение земель для многодетных транспортной и инженерной инфраструктурой По новому маршруту пройдёт первомайское шествие во Владивостоке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7667
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии246
Медведев анонсировал отставку правительства210
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»182
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров128
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение