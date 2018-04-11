Это для всех очень страшная потеря — Станислав Штинов

Коллеги и близкие друзья вертолетчиков, погибших сегодня в Хабаровске при крушении вертолета Ми-8 о ремя учебно-тренировочных полётов, предположили, что к аварии привела всё же ошибка в пилотировании, а не технические неполадки или погода. Как рассказал ИА « Хабаровский край сегодня» один из самых профессиональных воздушных асов России , лётчик Хабаровского авиа-спасательного центра России Станислав Штинов, до выводов комиссии и исследовании всех обстоятельств, приведших к трагедии, быть в чём-то абсолютно уверенным некорректно.

— Абсолютно все наши вертолёты надёжные, я говорю это, чтобы донести правду, избежать каких-то домыслов и различных несостоятельных предположений по поводу аварии Ми-8 и гибели людей, — сказал Станислав Штинов. — Я уже слышал, что заявляют — мол, погода нелётная, нельзя было тренироваться. Так вот, именно такие погодные условия для Хабаровска самые желанные. У нас в городе 360 дней в году солнце, а чтобы поддерживать профессионализм на должном высоком уровне, нужны полёты в дождь, снег, туман.

Станислав Штинов подчеркнул, что эта авария для всех стала страшной потерей.

— Для меня эти люди были не просто коллеги, это мои друзья и даже побратим по Афганистану , — говорит спасатель. — Для авиакомпании «Восток» при общем большом дефиците пилотов и вертолётчиков в частности, — это очень сильный удар: в одном полёте погибло столько специалистов. Люди очень опытные, но я больше склоняюсь к версии человеческого фактора, чем к отказу техники. Это антенное поле находится в створе захода на посадку в малый аэропорт Хабаровска , они летели по своей «коробочке», своему маршруту. Но в таких погодных условиях к катастрофе могла привести ошибка длиной в долю секунды. Будем ждать окончания расследования, вывода экспертов Межгосударственного авиационного комитета

Заслуженный военный летчик России, ныне генеральный директор авиакомпании «Крылья Амура» Александр Пустовой знал одного из погибших — командира экипажа вертолета Ми-8 Виктора Посохова.

— С Виктором мы служили в транспортном боевом полку в Гаровке-2, — рассказал Александр Пустовой. — Как говорится, не один пуд соли вместе съели. Пришёл он к нам совсем молодым, но с годами возмужал, набрался опыта. Всю жизнь Витя отлетал на Ми-8, и не припомню, чтобы в небе у него возникали какие-то проблемы.

Александр Пустовой считает, что погодные условия не могли стать причиной катастрофы вертолёта.

— Нам приходилось летать и в более суровых условиях, — продолжает он. — И ночью совершали рейсы, и в непогоду. Вдвойне обидно, что вертолёт потерпел крушение на родном аэродроме, где экипаж хорошо знает каждый куст, каждую кочку. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших.

Информагентство продолжает следить за развитием ситуации.