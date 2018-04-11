Студенты из района Люблино приняли участие в съезде волонтерского движения 

Студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 приняли участие во втором Съезде волонтерского движения образовательн
ых организаций Москвы. Об этом сообщили в администрации колледжа.
— На съезде были презентованы лучшие практики волонтерской деятельности и активных добровольцев. Коллектив нашего колледжа был награжден благодарственным письмом «За большой вклад в развитие и популяризацию волонтерского движения, формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения», — добавил представитель образовательного учреждения.
Напомним, что колледж находится по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)