Студенты из района Люблино приняли участие в съезде волонтерского движения

Студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 приняли участие во втором Съезде волонтерского движения образовательн

ых организаций Москвы . Об этом сообщили в администрации колледжа.

— На съезде были презентованы лучшие практики волонтерской деятельности и активных добровольцев. Коллектив нашего колледжа был награжден благодарственным письмом «За большой вклад в развитие и популяризацию волонтерского движения, формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения», — добавил представитель образовательного учреждения.

Напомним, что колледж находится по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)