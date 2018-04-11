Жириновский не верит в возможность войны между Россией и США

"Хватит паниковать, никакой войны не будет, и бояться нечего, никакой опасной черты нет", — сказал он. При этом парламентарий добавил, что ему «арабов жалко, турок, курдов», так как «там стрелять будут, там будут гибнуть люди».

Жириновский объяснил обострение международных отношений тем, что США слабеют. «Если такая сильная, демократическая и богатая [страна], зачем же ракеты расчехлять? Наслаждайтесь своим богатством. Значит, нет там демократии, о которой нам все время говорили, что там самая великая демократия, и экономики нет», — сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме.

9 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска . 11 апреля Трамп оставил на своей странице в Twitter следующую запись: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и „умные“.

С утверждением, что 7 апреля в Думе было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе „Белые каски“. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что „Белые каски“ не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.