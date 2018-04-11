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Ижевский радиозавод испытает оборудование для исследования Марса
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Ижевский радиозавод испытает оборудование для исследования Марса 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В четверг, 12 апреля, начнутся наземные испытания опытного образца системы электроавтоматики (СЭА) производства Ижевского радиозавода. Как сообщает отдел формирования корпоративной имиджевой политики предприятия, СЭА разработана для десантного модуля космического аппарата «Экзомарс-2020».
В ходе испытаний международная команда разработчиков проведёт отладку и стыковку аппаратуры c макетом десантного модуля, чтобы проверить взаимодействие научной и полётной систем. СЭА содержит коммутаторы нагрузок всех систем десантного модуля, обеспечивает их электроснабжение, выстраивает логику работы оборудования, осуществляет сбор и обработку телеметрической информации для бортового компьютера, управляющего модулем.
«Участие в совместной программе Роскосмоса и Европейского космического агентства «Экзо-Марс» позволит нам получить ценный опыт сотрудничества с европейскими инженерами, отработать технологии ИРЗ в условиях дальнего космоса и упрочить свои позиции для участия в новых российских и международных космических проектах», — сказал главный конструктор Ижевского радиозавода Владимир Колотов.
Отметим, что в 2016 году предприятие выиграло тендер и присоединилось к международной миссии по исследованию Марса.
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