Три поликлиники в СВАО примут первых пациентов к концу 2018 года

Три поликлиники в столичных районах Марфино, Бабушкинский и Алексеевский примут первых пациентов к концу 2018 года.

Такие планы в беседе с агентством новостей «Москва» озвучила пресс-служба столичного строительного надзора. К концу 2018 года ожидается ввод в эксплуатацию трех поликлиник на северо-востоке Москвы : «Среди них: детская поликлиника №71 на 320 посещений в смену на улице Академика Комарова, владение 1-3 в районе Марфино; детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на улице Ленская, владение 21 в районе Бабушкинский; пристройка к детской поликлинике №99 на 320 посещений в смену на улице Касаткина, владение 9 в районе Алексеевский».

Известно, что в настоящий момент на объектах проводятся инженерные, фасадные и отделочные работы. Строятся поликлиники за счет городского бюджета.