Остаться с носом: все, что вы хотели знать о ринопластике

Ринопластика включает в себя хирургическую коррекцию хрящевых отделов, костных структур, а также кожного компонента носа. Старые методы ставили первостепенной целью улучшить функциональную часть, в частности, носовое дыхание, и эстетическая красота такой операции играла второстепенную роль.

Современные же методы ринопластики применяются не только для улучшения дыхательной функции, но и для изменения внешнего вида носа, например, для коррекции его формы.

Различают закрытую ринопластику, открытую ринопластику и безоперационную (инъекционную) ринопластику.

Закрытая ринопластика — малоинвазивная методика корректировки формы носа. Хирург делает небольшие надрезы внутри полости носа, затем ушивает их. Снаружи кожа при этом не затрагивается. Рекомендуется для исправления небольших дефектов формы, например, седловидная деформация носа.

Основные преимущества: низкая вероятность отеков, низкая травматичность, минимальный риск осложнений.

Открытая ринопластика предполагает разрез в области колумеллы (кожной части носовой перегородки, расположенной между ноздрями), шириной около 5 мм., с целью полной визуализации носового скелета, также в этой области делаются надрезы, благодаря которым от хряща отделяется кожа. Далее хирург проводит необходимые манипуляции. Такой метод требуется при сильных костных деформациях после механического воздействия, боковых или верхних искривлениях, при необходимости применения трансплантатов. Также метод применяется при остеотомии.

В настоящее время в оперативном вмешательстве получил широкое распространение метод лазерной ринопластики — оперативного исправления формы носа, при котором вместо скальпеля для рассечения тканей используется лазер. Благодаря его использованию, разрез тканей получается более щадящий, с параллельным прижиганием сосудов, что исключает развитие кровотечений. Для лазерной ринопластики используется CO2 (углекислый) лазер, который отвечает всем необходимым требованиям проведения процедуры.

Свойства лазера, который применяется для рассечения тканей носа, придают ключевые особенности лазерной ринопластике, к которым относятся:

— быстрое рассечение тканей с максимальной точностью;

— размягчение хрящевой основы за счет локального повышения температуры в области воздействия, что позволяет более тонко корригировать его форму;

— отсутствие выраженных кровотечений после разреза, благодаря прижигающему действию лазера на сосуды;

— лучшая последующая регенерация тканей в сравнении с выполнением разрезов скальпелем; меньшая интенсивность послеоперационных отеков.

С учетом основного этапа процесса лазерной ринопластики, выделяют два ее вида:

• Открытая лазерная ринопластика — с помощью луча лазера выполняется рассечение тканей (открытый доступ), моделирование мягкой части или хрящевых структур носа.

• Поверхностные процедуры — их относят к закрытой лазерной ринопластике, при которой разрезы кожи не выполняются, а только выпаривание поверхностных слоев для коррекции небольших изменений тканей носа.

Выбор процедуры лазерной ринопластики осуществляет пластический хирург — в зависимости от степени необходимой коррекции формы или размера носа, общего состояния пациента и состояния его тканей.

Существует также безоперационная (инъекционная) ринопластика — наиболее современный и безопасный способ улучшить свою внешность с помощью контурной ринопластики. Косметолог использует инъекции филлеров — гелевых или жидкостных препаратов на основе гиалуроната. Субстанция заполняет необходимые полости и корректирует несовершенства формы спинки, кончика, ноздрей или любых неровностей. Минус такого метода в том, что из-за свойств субстанции рекомендуется проводить процедуры один раз в 1—2 года. Но нужно четко осознавать, что весомые недостатки или функциональные проблемы (к примеру, если искривлена носовая перегородка) посредством инъекций таких препаратов устранить невозможно.