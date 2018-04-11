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Правительство совершенствует правила пользования ККТ
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Правительство совершенствует правила пользования ККТ 

Время бухгалтера 2 часа назад
Поправки к законопроекту о пользовании ККТ, ранее предложенному депутатами, предложило правительство РФ. Речь идет о введении в закон новых понятий, таких как «версия модели ККТ», «бенефициарный владелец» и «выгодоприобретатель», а также о послаблениях для применения онлайн-касс. Согласно новым поправкам, от этой обязанности предлагается освободить банки, паркоматы, НИИ, библиотеки, торговлю водой и молоком в розлив и т.д.
Также уточнят механизм включения касс в реестр, дополнят полномочия налоговиков по разработке методичек по формированию фискальных документов и уточнят требования к сведениям, которые нужно предоставить при постановке кассы на учет или снятии с него.
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