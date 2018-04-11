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Блюпуп, сальто Делчева и белая мышь в сарае: 7 шуток Дмитрия Соколова, которые стали мемами
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Блюпуп, сальто Делчева и белая мышь в сарае: 7 шуток Дмитрия Соколова, которые стали мемами 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Многие россияне знают, что такое «нубук с фрешкой и блюпупом», помнят выражение «либо Делчев, либо Крупский» и стихотворение про белую мышь, которая потеряла невинность в сарае. Их исполнителю — участнику и одному из основателей команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрию Соколову сегодня исполняется 53 года.
В «Пельменях» он уже 25 лет — с 1993 года. Вспоминаем сегодня его лучшие шутки, которые стали мемами и разлетелись на цитаты. Пересматривать их можно в сотый раз — и всё равно смешно.
Дмитрий Соколов рассказывает, как купил компьютер, живя в деревне.
«Ну, тут два варианта: Делчев и Крупский» — мы тоже видели это уже тысячу раз, но невозможно сдержать смех и в тысяча первый.
Соколов получает загранпаспорт: «Вот фотография: три на четыре, четыре на семь, семь на восемь, метр на два, вот с уголком, вот без уголка, вот в уголке, вот в полный рост с собакой…»
Стихотворение про белую мышь, которая потеряла невинность в сарае. Классика уральского юмора и совсем молодой Соколов.
История о том, как Кирилл и Мефодий придумывали русский язык — смех сквозь слёзы и боль всех школьников.
Участники команды КВН пытаются объяснить, что у них нет 10 рублей в долг. Соколов очень убедительный: «В моей квартире так холодно, что если плюнуть 40 раз, то получатся бусики для дочери!»
Прекрасная песня про мохнатого шмеля под аккомпанемент виртуозного гитариста. Просто послушайте.
Если вас затянуло волной уральского юмора, не останавливайтесь — посмотрите ещё подборку лучших шуток Сергея Светлакова. Мы собирали её к 40-летию актёра, но актуальны они и сейчас.
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