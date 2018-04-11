Блюпуп, сальто Делчева и белая мышь в сарае: 7 шуток Дмитрия Соколова, которые стали мемами

Многие россияне знают, что такое «нубук с фрешкой и блюпупом», помнят выражение «либо Делчев, либо Крупский» и стихотворение про белую мышь, которая потеряла невинность в сарае. Их исполнителю — участнику и одному из основателей команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрию Соколову сегодня исполняется 53 года.

В «Пельменях» он уже 25 лет — с 1993 года. Вспоминаем сегодня его лучшие шутки, которые стали мемами и разлетелись на цитаты. Пересматривать их можно в сотый раз — и всё равно смешно.

Дмитрий Соколов рассказывает, как купил компьютер, живя в деревне.

«Ну, тут два варианта: Делчев и Крупский» — мы тоже видели это уже тысячу раз, но невозможно сдержать смех и в тысяча первый.

Соколов получает загранпаспорт: «Вот фотография: три на четыре, четыре на семь, семь на восемь, метр на два, вот с уголком, вот без уголка, вот в уголке, вот в полный рост с собакой…»

Стихотворение про белую мышь, которая потеряла невинность в сарае. Классика уральского юмора и совсем молодой Соколов.

История о том, как Кирилл и Мефодий придумывали русский язык — смех сквозь слёзы и боль всех школьников.

Участники команды КВН пытаются объяснить, что у них нет 10 рублей в долг. Соколов очень убедительный: «В моей квартире так холодно, что если плюнуть 40 раз, то получатся бусики для дочери!»

Прекрасная песня про мохнатого шмеля под аккомпанемент виртуозного гитариста. Просто послушайте.