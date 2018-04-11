Главврач загладил вину за ожог ребенка при лечении

«В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту получения ребенком травмы лица в кабинете физиотерапевта, — сообщил представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин . — В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, обвинялся главный врач детской ГКБ №4 имени Гераськова».

Утром 15 ноября прошлого года 13-летний ребенок находился в процедурном кабинете физиотерапевта, где проводилась процедура ультравысокочастотной терапии на аппарате УВЧ — терапии с аппликатором вихревых токов. В ходе процедуры малолетний получил ожог лица 1-2 степени. «Главный врач не организовал техническое обслуживание медицинской техники, а именно аппарата УВЧ-80 „НОВОАН-ЭМА“ в послегарантийный период времени, что и привело к причинению телесных повреждений малолетнему», — добавил Дмитрий Чечулин. Главврач детской больницы свою вину признал и полностью возместил ущерб. После выполнения необходимых следственных действий следователь по заявлению доктора направил в суд Ленинского района ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. «Правовой институт освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа введен в действие в 2016 году в рамках проводимой гуманизации для лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести и возместивших вред, — подытожили в Следственном комитете. — Лицо, на которое наложен судебный штраф, считается не судимым, что призвано стимулировать действия обвиняемого по возмещению ущерба. Поэтому указанный правовой институт следует также рассматривать как действенный механизм восстановления социальной справедливости». Добавим, что на днях ГКБ №4 имени Гераськова в Новосибирске вновь оказалась в центре скандала. Именно здесь было сделано видео, на котором одна их медсестер швыряет восьмимесячную девочку.