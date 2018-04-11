Ещё
Главврач загладил вину за ожог ребенка при лечении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главврач загладил вину за ожог ребенка при лечении 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту получения ребенком травмы лица в кабинете физиотерапевта, — сообщил представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин. — В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, обвинялся главный врач детской ГКБ №4 имени Гераськова».
Утром 15 ноября прошлого года 13-летний ребенок находился в процедурном кабинете физиотерапевта, где проводилась процедура ультравысокочастотной терапии на аппарате УВЧ — терапии с аппликатором вихревых токов. В ходе процедуры малолетний получил ожог лица 1-2 степени. «Главный врач не организовал техническое обслуживание медицинской техники, а именно аппарата УВЧ-80 „НОВОАН-ЭМА“ в послегарантийный период времени, что и привело к причинению телесных повреждений малолетнему», — добавил Дмитрий Чечулин. Главврач детской больницы свою вину признал и полностью возместил ущерб. После выполнения необходимых следственных действий следователь по заявлению доктора направил в суд Ленинского района ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. «Правовой институт освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа введен в действие в 2016 году в рамках проводимой гуманизации для лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести и возместивших вред, — подытожили в Следственном комитете. — Лицо, на которое наложен судебный штраф, считается не судимым, что призвано стимулировать действия обвиняемого по возмещению ущерба. Поэтому указанный правовой институт следует также рассматривать как действенный механизм восстановления социальной справедливости». Добавим, что на днях ГКБ №4 имени Гераськова в Новосибирске вновь оказалась в центре скандала. Именно здесь было сделано видео, на котором одна их медсестер швыряет восьмимесячную девочку.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Пилотный кластер ставят на крыло Памятник Ленину треснул в Новосибирской области Политолог о возвращении Тулеева: это оскорбительно для людей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Медведев анонсировал отставку правительства72
Россия пригрозила сбивать ракеты США783
Рубль продолжил безустанное падение359
США готовят новый удар по России541
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение