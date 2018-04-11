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Открыта регистрация на участие в молодежном форуме «Ладога»
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Открыта регистрация на участие в молодежном форуме «Ладога» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Для карельских участников будет организован трансфер из Петрозаводска до места проведения форума и обратно. В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» стартовала регистрация на вторую смену Молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» — «Ладога безграничная», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. В этом году форум проходит с 14 по 30 мая на территории ДОЛ «Голубое озеро» (Ленинградская область, Выборгский район, пос. Цвелодубово). Предполагается, что эта смена соберет на своей площадке порядка 450 участников: 250 представителей добровольческого движения и 200 представителей студенческого актива.
Вторая смена пройдет с 19 по 25 мая 2018 года. Образовательная программа включает в себя два ключевых направления: «Добровольчество» и «Молодежные сообщества».
Основными принципами организации Форума являются нетворкинг, воркошопы и наставничество. Организаторы отмечают, что обновленная концепция форума позволяет формировать образовательную и внеучебную программы с учетом индивидуального подхода к участникам. К участию приглашаются: добровольцы (волонтеры), участники добровольческих объединений и движений; активисты студенческих сообществ (в том числе организаций среднего профессионального образования); активисты молодежных консультативных органов, общественных организаций, общественных объединений.
Квота от республики составляет 16 человек. Для карельских участников будет организован трансфер из Петрозаводска до места проведения форума и обратно. Участие в форуме бесплатное.
Для того чтобы подать заявку на участие, необходимо зарегистрироваться в системе и заполнить соответствующую анкету на сайте https://ais.fadm.gov.ru/. По материалам: ptzgovorit.ru
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