Открыта регистрация на участие в молодежном форуме «Ладога»

Для карельских участников будет организован трансфер из Петрозаводска до места проведения форума и обратно. В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» стартовала регистрация на вторую смену Молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» — «Ладога безграничная», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия . В этом году форум проходит с 14 по 30 мая на территории ДОЛ «Голубое озеро» ( Ленинградская область , Выборгский район, пос. Цвелодубово). Предполагается, что эта смена соберет на своей площадке порядка 450 участников: 250 представителей добровольческого движения и 200 представителей студенческого актива.

Вторая смена пройдет с 19 по 25 мая 2018 года. Образовательная программа включает в себя два ключевых направления: «Добровольчество» и «Молодежные сообщества».

Основными принципами организации Форума являются нетворкинг, воркошопы и наставничество. Организаторы отмечают, что обновленная концепция форума позволяет формировать образовательную и внеучебную программы с учетом индивидуального подхода к участникам. К участию приглашаются: добровольцы (волонтеры), участники добровольческих объединений и движений; активисты студенческих сообществ (в том числе организаций среднего профессионального образования); активисты молодежных консультативных органов, общественных организаций, общественных объединений.

Квота от республики составляет 16 человек. Для карельских участников будет организован трансфер из Петрозаводска до места проведения форума и обратно. Участие в форуме бесплатное.