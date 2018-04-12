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В КоАП вводятся штрафы для представителей
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В КоАП вводятся штрафы для представителей 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
В Госдума 12 апреля приняла в первом чтении правительственные поправки в КоАП РФ, которыми вводится ответственность за неисполнение обязанностей по представлению интересов Российской Федерации в органах управления юридических лиц.
В частности, КоАП дополняется новой статьей 7.36, устанавливающей крупные штрафы для представителей РФ в различных организациях (за исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий). За игнорирование этих обязанностей, если в действиях представителя отсутствует уголовно наказуемое деяние, предусмотрен штраф от 50 000 до 100 000 руб. или дисквалификация на срок от полугода до года. Повторное нарушение грозит штрафом от 100 000 до 200 000 руб. или дисквалификацией от года до трех лет.
Поправки касаются лиц, которые не являются федеральными госслужащими и не замещаюют федеральные госдолжности.
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