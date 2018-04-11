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Во Франции муляж сброшенной авиабомбы перепугал жителей города
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Во Франции муляж сброшенной авиабомбы перепугал жителей города 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Жители французского городка Ножан-сюр-Верниссон жутко перепугались во вторник. Как пишет Le Parisien, на местную фабрику после пролета двух истребителей Mirage 2000-D неожиданно упала авиабомба. Рабочие тут же были эвакуированы, а на место происшествия стянуты несколько пожарных расчетов.
Лишь затем выяснилось, что бомба не настоящая, а все лишь муляж, сделанный из пластика и лишенный боезаряда. Как оказалось, он оторвался от истребителя, возвращавшегося с тренировочной миссии. Представители ВВС пока не могут объяснить, как это произошло. «Это уникальный случай», — отметил полковник Оливье Село, принеся извинения двум рабочим, пострадавшим в результате инцидента.
Военная прокуратура и Бюро по расследованию авиационных происшествий начали собственные расследования ЧП.
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