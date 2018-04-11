Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод

В результате инцидента ранения получили два человека.

Французский истребитель Mirage 2000D по ошибке разбомбил производственные помещения компании Faurecia. Инцидент произошел во вторник 10 апреля во время оперативно-тактических учебных маневров французской эскадрильи.

Как сообщает «Комсомольская правда», сброшенная бомба не имела боевой части и была учебным макетом, однако ее падение привело к довольно серьезным последствиям. Часть крыши одного из производственных цехов, расположенных во французском местечке в Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон, была пробита и снаряд рухнул в сборочный цех. В результате происшествия были ранены два человека, которые в настоящий момент находятся в лечебном учреждении.

На место ЧП были вызваны пожарные, взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов . Более 150 работников предприятия были экстренно эвакуированы.