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Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
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Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате инцидента ранения получили два человека.
Французский истребитель Mirage 2000D по ошибке разбомбил производственные помещения компании Faurecia. Инцидент произошел во вторник 10 апреля во время оперативно-тактических учебных маневров французской эскадрильи.
Как сообщает «Комсомольская правда», сброшенная бомба не имела боевой части и была учебным макетом, однако ее падение привело к довольно серьезным последствиям. Часть крыши одного из производственных цехов, расположенных во французском местечке в Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон, была пробита и снаряд рухнул в сборочный цех. В результате происшествия были ранены два человека, которые в настоящий момент находятся в лечебном учреждении.
На место ЧП были вызваны пожарные, взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. Более 150 работников предприятия были экстренно эвакуированы.
ВВС Франции принесли извинения за ошибку своего пилота и заявили, что признают вину. Военная прокуратура, в свою очередь, пообещала в ближайшее время разобраться в причинах случившегося и наказать виноватых.
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