У Воронежа появился мэр, выбранный по-новому

В Воронеже вступил в должность глава города Вадим Кстенин , сообщили в пресс-службе мэрии. Его отличие от предыдущих градоначальников в процедуре выборов: нового мэра избрали депутаты городской думы, а не горожане, как прежде.

Инаугурация Кстенина также состоялась на заседании гордумы. Вадим Юрьевич произнес слова присяги, пообещав соблюдать Конституцию Российской федерации , федеральные и региональные законы, городской устав, уважать и охранять права человека и гражданина, служить народу.

Всенародные выборы мэра Воронежа были отменены постановлением городской думы в декабре 2016 года. 26 депутатов поддержали предложение трех своих коллег, шестеро голосовали против.

Вадим Кстенин возглавил Воронеж 25 декабря 2017 года, после того как глава региона Алексей Гордеев покинул свой пост, а мэр города Александр Гусев был назначен исполняющим обязанности губернатора. Его первый заместитель Кстенин стал временно исполняющим обязанности градоначальника.

4 апреля депутаты Воронежской городской думы большинством голосов выбрали Вадима Юрьевича главой города, неделю спустя он официально избавился от приставки «и.о.»

Вадим Кстенин родился в 1975 году, окончил Воронежскую архитектурно-строительную академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». 10 лет проработал в ОАО «Воронежнефтепродукт», затем перешел в администрацию города. Женат, воспитывает сына.