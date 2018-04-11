Ещё
У Воронежа появился мэр, выбранный по-новому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Воронежа появился мэр, выбранный по-новому 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Воронеже вступил в должность глава города Вадим Кстенин, сообщили в пресс-службе мэрии. Его отличие от предыдущих градоначальников в процедуре выборов: нового мэра избрали депутаты городской думы, а не горожане, как прежде.
Инаугурация Кстенина также состоялась на заседании гордумы. Вадим Юрьевич произнес слова присяги, пообещав соблюдать Конституцию Российской федерации, федеральные и региональные законы, городской устав, уважать и охранять права человека и гражданина, служить народу.
Всенародные выборы мэра Воронежа были отменены постановлением городской думы в декабре 2016 года. 26 депутатов поддержали предложение трех своих коллег, шестеро голосовали против.
Вадим Кстенин возглавил Воронеж 25 декабря 2017 года, после того как глава региона Алексей Гордеев покинул свой пост, а мэр города Александр Гусев был назначен исполняющим обязанности губернатора. Его первый заместитель Кстенин стал временно исполняющим обязанности градоначальника.
4 апреля депутаты Воронежской городской думы большинством голосов выбрали Вадима Юрьевича главой города, неделю спустя он официально избавился от приставки «и.о.»
Вадим Кстенин родился в 1975 году, окончил Воронежскую архитектурно-строительную академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». 10 лет проработал в ОАО «Воронежнефтепродукт», затем перешел в администрацию города. Женат, воспитывает сына.
Российская Газета: последние новости
В Белграде из-за критики общественности снесли памятник Гагарину В NASA приступили к сборке нового марсохода Mars-2020 Анатолий Бышовец: Охранник должен быть выносливым и хорошо тренированным
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Медведев анонсировал отставку правительства77
Россия пригрозила сбивать ракеты США795
Рубль продолжил безустанное падение359
США готовят новый удар по России536
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение