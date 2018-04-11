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Вести.net: Instagram научилась симулировать портретный эффект на фото и видео
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Вести.net: Instagram научилась симулировать портретный эффект на фото и видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Instagram теперь позволяет добиваться эффекта «боке» на обычных однокамерных телефонах. Речь о так называемом портретном режиме, когда лицо человека остается в фокусе, а фон размывается. Функция собственно, так и называется «Focus».
В традиционной фотографии такого эффекта можно было добиться лишь с помощью недешевых светосильных объективов, однако с появлением многокамерных телефонов, тоже впрочем недешевых, снимки с «боке-размытием» пришли и в мобильную фотографию. Очевидно для обработки снимков используется специально обученная нейросеть.
А теперь к другим новостям. Американский стартап представил гарнитуру дополненной реальности с качественным трекингом рук всего за 100 долларов. Автор разработки компания Leap Motion, известная как раз по беспроводным датчикам для трекинга рук. Они позволяют пользователям писать или рисовать без клавиатуры. Подробности — в программе Вести.net.
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