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Институт космоса открывает двери для всех желающих
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Институт космоса открывает двери для всех желающих 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
14 апреля с 11-00 до 15-00 в ИКИ РАН состоится День открытых дверей для школьников старших классов, студентов и всех желающих.
Попасть в закрытый институт космических исследований? Да это же мечта каждого! И не только ребенка, но и взрослого. Один раз в год это можно сделать вполне легально. В программе Дня открытых дверей: конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» с обязательным награждением победителей и научно-популярные лекции. Ну и, конечно, экскурси по институту.
Темы лекций: «От „Лунохода-1“ до лунохода „Робот-Геолог“» (читает Евгений Николаевич Слюта, заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН), «Земля из космоса — что и как мы видим? (читает кандидат технических наук Михаил Александрович Бурцев, научный сотрудник ИКИ РАН).
Место проведения: Институт космических исследований РАН (м. Калужская, ул. Профсоюзная, д.84/32, 4 подъезд). Вход свободный.
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